O menino que nasceu no interior do Tocantins e ganhou o mundo, se tornando uma das maiores vozes da música sertaneja, nunca esqueceu sua origem. Geraldo Antônio de Carvalho, que alcançou a fama com o nome artístico de Rick, cantando ao lado de Renner, foi criado em meio à natureza até os dez anos de idade.\nRick morreu na queda de um helicóptero em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (22).\nO cantor era natural de Monte do Carmo, na região central do Tocantins, e nasceu em 1966, quando a região ainda fazia parte de Goiás. Em entrevista ao Fantástico, em 2017, ele lembrou como era sua vida no interior.\nNa verdade, eu falo que nasci em Monte do Carmo porque era o município, né? Mas, se meu pai ver essa entrevista aqui ele vai falar "eu falei pra você não falar isso, por que quem nasce no mato é arroz e feijão", mas eu nasci na roça, no meio do mato mesmo. Naquela coisa de parteira né... e eu fiquei no mato até os 10 anos de idade, que foi quando eu tive a oportunidade de ir pra cidade. Passei por ali, fui pra Porto Nacional e aí mudei pra Brasília. Mas eu vivi um período da minha vida literalmente na roça."