-POP_HenriqueJuliano_090526 (1.3407944)\nOs sertanejos Henrique e Juliano publicaram um vídeo nas redes sociais da dupla para tranquilizar os fãs após o helicóptero que o pai deles pilotava cair na fazenda dos cantores, em Porto Nacional, no Tocantins (assista ao vídeo acima). O acidente aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira (8).\nSobre o incidente com o helicóptero, está todo mundo bem, entendeu? Meu pai estava no comando, ele é um piloto experiente. Não houve nenhum tipo de lesão grave, então foi apenas dano material, graças a Deus”, disse Henrique.\nHelicóptero da dupla Henrique e Juliano cai em fazenda\nEntenda se esposa do sertanejo Henrique pode sair dos EUA após conquistar liberdade\nAvião faz pouso de emergência na zona rural de Trindade\nO acidente foi classificado pela assessoria da dupla como um pouso de emergência. Segundo a nota enviada ao g1, Edson Reis é um piloto experiente. Ele passa bem e não sofreu nenhum tipo de lesão grave.