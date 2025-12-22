A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento nesta segunda-feira (22). Em uma postagem compartilhada pelos dois nas redes sociais, eles afirmam que foram "quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor".\nAs relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade", afirma a publicação.\n-Publicação (1.3352861)\nPaolla e Diogo assumiram o namoro em julho de 2021. Eles vinham sendo especulados desde o final de junho, quando surgiram os primeiro rumores de que eles estariam juntos.