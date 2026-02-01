Paolla Oliveira escolheu a natureza como cenário para encerrar o mês de janeiro. No sábado (31), a atriz compartilhou nas redes sociais registros de um banho de cachoeira e resumiu o momento com poucas palavras: "Pra energizar e encerrar janeiro".\nNas imagens, Paolla aparece sorridente, usando um maiô vinho com recortes laterais e detalhe em aro dourado, peça que chamou atenção pelo visual elegante mesmo em meio ao cenário rústico.\nDiogo Nogueira rebate boatos de término traumático com Paolla Oliveira\nPaolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação\nA publicação rapidamente reuniu elogios de fãs e colegas, que celebraram o momento de pausa da atriz em meio à rotina intensa de trabalho.\n-Publicação (1.3368848)\nO banho de cachoeira surgecomo um respiro após semanas agitadas, especialmente no período de pré-Carnaval. Recentemente, Paolla esteve no ensaio de quadra da Grande Rio, escola da qual foi rainha de bateria por anos e que agora tem Virginia Fonseca à frente do posto. A presença da atriz não passou despercebida e gerou comentários nas redes.