Paolla Oliveira, 44, afirmou que tem sido alvo recorrente de montagens feitas com inteligência artificial e denunciou a circulação de imagens e vídeos falsos usando sua identidade. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, exibida neste domingo (2), a atriz relatou que criminosos utilizam seu rosto em conteúdos de teor sexual e em gravações manipuladas que simulam declarações nunca feitas por ela.\n"Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei, vídeos meus falando coisas que eu nunca disse, corpo circulando por aí com rosto em cima que não é o meu", afirmou. Segundo a atriz, a popularização de ferramentas de inteligência artificial tornou esse tipo de fraude mais simples e acessível, ampliando a disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais e em plataformas de mensagens.\nNo final de junho, Paolla já tinha alertado seus seguidores sobre vídeos e fotos que circulam na internet com a sua imagem, mas foram criados com inteligência artificial. Ela reforçou que, segundo levantamento do NetLab, laboratório da UFRJ especializado em estudos sobre internet, foram identificados 198 anúncios fraudulentos utilizando a imagem da atriz em pouco mais de três meses.