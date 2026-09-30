Manoel Filho à direita, de boné amarelo, ao lado de Renner, e Rick na ponta esquerda (Reprodução/Arquivo pessoal de Manoel FIlho de Martins)\nUma semana após a morte do cantor tocantinense Rick, da dupla com Renner, o primo Manoel Filho Martins ainda se emociona ao falar sobre as lembranças que os dois construíram ao longo da vida. Para ele, os momentos em que a família se reunia, entre músicas e brincadeiras, ficarão para sempre na memória.\nAs melhores lembranças são quando a gente se encontrava. O pai e a mãe dele eram vivos também, e a gente se encontrava: eu, meus irmãos, a família de lá, ele, os irmãos e as irmãs. A gente fazia aquela farra. Isso vai ficar para sempre gravado na minha memória”, contou Manoel, em entrevista ao g1.\nO primo também conta que Rick foi uma referência para sua trajetória na música. Segundo Manoel, o cantor era uma pessoa correta, focada na carreira e que não tinha medo de falar o que pensava.