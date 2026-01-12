Os primeiros participantes do Big Brother Brasil 26 foram escolhidos pelo público neste domingo (11). Após votação no gshow, telespectadores definiram os nomes do grupo Pipoca entre os candidatos confinados nas Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. A seleção levou em conta a preferência popular para decidir quem vai para a casa mais vigiada do Brasil.\nOs participantes do grupo Camarote serão anunciados nesta segunda (12), no intervalo do primeiro capítulo da novela Coração Acelerado.\nBBB26: Veja quem são os participantes de Goiás na casa de vidro\nQue horas começa o Big Day? Tudo sobre os anúncios dos primeiros candidatos do BBB 26\nEntenda como vai funcionar o Cartola BBB, jogo interativo feito para fãs do programa\nVeja quem são os escolhidos de cada região:\nRegião Norte\nMarciele (32) – A dançarina e influenciadora, de ascendência indígena Munduruku, entrou no reality com 54,55% dos votos. Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, ela é natural de Juruti, Pará.