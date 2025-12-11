Paula Fernandes entra no ar em "Coração Acelerado" com a sensação de estar reescrevendo parte da própria história. A cantora, que interpreta Cecília em cenas de flashback da próxima novela das 19h da Globo, celebra a oportunidade de ver o universo sertanejo retratado pela ótica das mulheres.\nMe sinto muito privilegiada de fazer parte do elenco. A mulher cada vez mais vem se mostrando presente nesse cenário sertanejo", afirma. "Sou muito orgulhosa de ter pavimentado o caminho para as sertanejas femininas."\nXuxa é internada e passa por cirurgia\nClaudia Raia vai apresentar reality de mães e filhos na Netflix\nA participação especial levou Paula até Alto Paraíso de Goiás, onde gravou sequências ao lado de Isadora Cruz, protagonista da trama. Para a artista, revisitar suas próprias batalhas dentro do sertanejo tornou a personagem ainda mais especial.