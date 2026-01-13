Com uma programação pensada para reunir pessoas de todas as idades, o carnaval em Goiás começa antes mesmo do calendário oficial. O projeto Folia Goiás transforma Goiânia no dia 7 de fevereiro no grande palco do pré-carnaval e estende a celebração para mais 20 cidades goianas.\nNa capital, o ponto central do evento é o Circuito Folia Goiás, montado na Avenida 85, entre a T-10 e o Campo do Goiás, no Setor Bueno. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local ao longo do dia, em uma estrutura gratuita que funciona das 16 horas à meia-noite, reunindo grandes atrações nacionais e artistas regionais. Com investimento de R$ 4 milhões do Governo do Estado, o projeto é realizado pela Secretaria da Retomada em parceria com a Secult Goiás.\nGkay trabalha pesado para brilhar na avenida\nWagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator pelo filme 'O Agente Secreto'