A Globo acaba de anunciar que o próximo paredão será falso.
Esta sexta-feira (27), vai acontecer a dinâmica do exilado. Os participantes vão formar dois grupos e quem sobrar vai morar do lado de fora da casa até sábado (28).
No sábado (28), o exilado ganha o poder de emparedar uma pessoa. Além de ir para o paredão, o escolhido vai trocar de lugar com o exilado e vai morar do lado de fora da casa até domingo (1º). O paredão será triplo e formado assim:
1 indicado pelo exilado1 indicado pelo líder1 mais votado pela casaContragolpe do emparedado pelo líderHaverá prova bate e volta. Três pessoas vão jogar e uma vai se salvar do paredão.