-VÍDEO NOVO RONY COLETÂNEA (1.3334967)\nDono de um vozeirão e estilo elegantemente country, Rony Gonçalves, de 73 anos, tem surpreendido o público goiano com participações em que demonstra domínio da moda sertaneja. O artista, morador de Aparecida de Goiânia, se apresenta tanto em dupla com a filha quanto em carreira solo. Em um show da dupla Diego e Leonardo, o cantor viralizou ao interpretar com eles a música “Homens”, de Milionário e José Rico. Ele também chama atenção na internet com outras apresentações, até mesmo em uma mesa de bar (vejo a coletânea de vídeos acima).\nAo POPULAR, Kelly Priscila, filha do cantor, contou que, embora o pai tenha nascido em Patos de Minas (MG), ele foi registrado em Goiás e passou a infância em Mossâmedes, no centro do estado. Mais tarde, a família se mudou para Goiânia e, em seguida, para Mara Rosa, onde viveram por cerca de 22 anos.