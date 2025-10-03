O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nesta quinta-feira (2), no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a assessoria do músico, a suspeita é que ele tenha ingerido bebida adulterada com metanol.\nHungria apresenta quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Hospital DF Star\nBoletim é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.\nGustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o artista soma hits nacionais.\nAinda de acordo com a assessoria, os shows deste final de semana serão remarcados.