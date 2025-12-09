A escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel usou as redes sociais para comunicar que Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, não faz mais parte do quadro de musas da agremiação. Ela estrearia na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2026.\nSegundo a Vila Isabel, o desligamento acontece "em virtude da impossibilidade de cumprimento das agendas e compromissos necessários para o cargo".\nPresidente da escola, Luiz Guimarães afirma que "o posto de musa exige dedicação integral durante o processo de preparação para o desfile", e com a ausência de disponibilidade da influenciadora, "tornou-se inviável manter o vínculo".\n-Nota (1.3347568)\nAlém disso, o nome de Rayane também esteve envolvido numa polêmica. Isso porque teria havido uma briga entre a secretária pessoal dela e sua então assessora. A jornalista acusa a secretária de racismo durante um jantar.