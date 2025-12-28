Veja algumas das personalidades que nos deixaram no último ano, de Angela Ro Ro a Sebastião Salgado.\nAngela Ro Ro (1949-2025)\nO amor passional como inspiração musical\nA voz grave deu a Ângela Maria Diniz Gonsalves o apelido de Ângela Ro Ro, mas foram suas composições sobre as dores de amor que marcaram a carreira da cantora, que navegava entre o blues, rock e MPB.\nA artista, que nunca esteve no armário, foi pioneira ao assumir a homossexualidade nos anos 1970. Dona de um temperamento forte e humor ácido, teve seu nome envolvido em alguns escândalos amorosos no passado --um deles com a cantora Zizi Possi nos anos 1980.\nRo Ro costumava contar detalhes do conturbado affair em entrevistas, aos risos, e eles também serviram de inspiração para alguns clássicos. Dentre grandes sucessos, "Amor Meu Grande Amor", "Balada da Arrasada" e "Gota de Sangue" são os mais lembrados.