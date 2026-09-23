-DAQUI; VIDEO RICK (1.3459409)\nO cantor sertanejo Renner compartilhou nas redes sociais uma homenagem gravada pela artista mirim Gigica Prado em memória do parceiro de dupla, Rick, que morreu após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. No vídeo republicado pelo músico, a criança relembra momentos de carinho que viveu com Rick e lamenta a perda dizendo que ele "foi morar com o Papai do Céu" (veja vídeo acima).\nNa gravação, a artista expressou a dor da despedida. Emocionada, a criança relembrou o momento em que foi acolhida pelo cantor durante um show.\nHoje eu estou falando para vocês que eu estou bem triste porque perdi o meu tio Rick. Ô, tio Rick, você me recebeu lá no palco, me chamou para dançar e agora você foi morar com o Papai do Céu. Vou sentir muita falta, todo mundo vai sentir falta de você", disse.