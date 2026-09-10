-VÍDEO (1.3454586)\nO cantor Rodolffo, da dupla com Israel, matou uma barata com um tiro dentro de casa. O vídeo foi publicado nas redes sociais do cantor e mostra o momento em que parece carregar a arma e mira no inseto, que cai da parede após o tiro (veja o vídeo acima).\nO vídeo foi publicado nas redes sociais de Rodolffo nesta quarta-feira (9). No começo do vídeo, Rodolffo aparece com uma arma enquanto uma pessoa diz: "Está acabando com as suas munições".\nLeonardo se retrata de piada sobre Faina feita no Programa do Faustão\nMédica que encontrou amiga de infância após vídeo viralizar fala sobre dificuldade na busca: 'Não sabia nem o sobrenome'\nAmigos descem enxurrada dentro de caixa d'água e se divertem durante a chuva\nEm seguida, a câmera é direcionada para a barata, que cai assim que o tiro é dado. "Agora matou!", eles comemoram.