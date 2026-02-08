Acusada de fuga e de dirigir sem habilitação válida na Flórida, a empresária Amanda Vasconcelos aguarda o desenrolar do processo em liberdade. Embora tenha deixado a prisão após audiência, a esposa do sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, ainda pode enfrentar penas severas conforme a legislação local. O JTO conversou com dois juristas da área internacional, que não atuam no caso, para esclarecer as implicações criminais e imigratórias que cercam a brasileira.\nAmanda foi solta pela Justiça dos Estados Unidos no dia 3 de fevereiro, após passar uma noite presa no Condado de Orange, em Orlando. A prisão ocorreu após ela ser flagrada dirigindo de forma irregular e ignorar ordens de parada da polícia.\nA reportagem segue tentando contato com a defesa da empresária, mas não obteve retorno até a última atualização.