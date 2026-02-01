Sarah conquistou o terceiro colar do Anjo do BBB 26 (Globo) neste sábado (31). Os participantes tiveram que colocar os ingredientes da cerveja nas respectivas caixas. Para isso, precisavam completar a prova sentados no barco, usando a boia para se locomover.\nGoiano Paulo Augusto é expulso do BBB 26\nBig Fone vetará uma pessoa de todas as provas da semana\nEles poderiam encostar as mãos nos barris e nas caixas, mas nunca nos pinos vermelhos. Apenas oito brothers participaram da dinâmica. Foram eles Breno, Marcelo, Jonas, Gabriela, Jordana, Sarah, Ana Paula e Solange Couto.\nO Anjo poderá imunizar alguém no terceiro Paredão. Caso desista de seu presente, poderá dar a imunidade para mais uma pessoa na berlinda.