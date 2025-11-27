Semelhança física impressiona fãs (Reprodução / Instagram Marília Mendonça e Reprodução / Instagram Leandra Leal)\nUma imagem publicada recentemente por uma página de fãs da cantora Marília Mendonça comparou uma foto dela com uma da atriz Leandra Leal, e gerou uma série de reações nas redes sociais. A semelhança física entre as duas impressionou seguidores e reacendeu especulações sobre quem poderia dar vida à cantora no cinema ou na TV.\nA foto de Leandra foi postada em 14 de novembro, com a legenda dizendo que ela havia acabado de encerrar a primeira semana de estúdio filmando a novela Coração Acelerado, prevista para estrear em janeiro de 2026. Isso fez com que muitos fãs comentassem:\n“Achei que era confirmação que você faria a Marília Mendonça.”\n“Não tem como a senhora não fazer a Marília no filme dela, são iguais.”