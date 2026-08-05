O cantor canadense Shawn Mendes fez uma publicação em seu Instagram parabenizando Bruna Marquezine pelo aniversário de 31 anos da atriz nesta terça (4). O artista, que está passando uma temporada no Brasil ao lado da amada, até arriscou umas palavras em português na declaração.\nFeliz aniversário my baby. Você é luz e é uma mãe em todos os lugares pelos quais passa. Não quero ser muito meloso, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou incrivelmente grato por você. Eu te amo muito muito muito! Todos nós te amamos, amor", escreveu o cantor.\n-PUBLICAÇÃO (1.3441407)\nNo post, Shawn incluiu fotos e vídeos de uma visita do casal à Casa Amarela Providencia, ONG dedicada à arte, educação e cultura localizada no Morro da Providência, zona central da capital fluminense.\nAndressa Suita mostra quando filhos e Gusttavo Lima resgatam e cuidam de pássaro que caiu de árvore; vídeo