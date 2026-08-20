Zezé Di Camargo tem um show marcado para 13 de novembro em Rio Verde (GO), mas quem procurar pela data no material de divulgação do evento vai encontrar uma conta no lugar do número: a apresentação é anunciada para o dia "12 + 1 de novembro".\nA escolha chamou atenção nas redes sociais, principalmente por ocorrer em um ano eleitoral e pela suposta associação ao número 13 do PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.\nA assessoria de Zezé afirma ao F5 que a escolha da forma de divulgação não partiu do cantor nem de sua equipe. Segundo o posicionamento da equipe, a ação foi criada pelos organizadores do evento.\nCantor emociona ao contar como amigos o trouxeram de volta para a música após quase desistir da carreira\nZezé Di Camargo se dá jatinho de mais de R$ 10 milhões por aniversário de 64 anos