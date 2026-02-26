Solange Couto voltou a causar polêmica nas redes sociais após uma declaração sobre Ana Paula Renault no BBB 26. Após um comentário em que disse que não "nasceu de estupro" viralizar na tarde de quarta (24), a atriz fez um comentário nesta quinta (26) sobre o fato de a jornalista não ter filhos e associou a decisão a uma suposta incapacidade de amar.\nA fala ocorreu após Babu Santana questionar a postura de Ana Paula no jogo. "Uma sentença de uma pessoa que diz que está jogando com você, e que diz que não está do seu lado. Diz que não gosta de gente. Veio fazer o que aqui?", disse o ator durante uma conversa com a atriz e Chaiany Andrade.\nNa sequência, Solange continuou detonando Ana Paula. "Quando Deus não deu filhos a ela, é porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém, já que ela não gosta de gente. Um filho seria gente. Ela daria o alimento do próprio corpo?", declarou.