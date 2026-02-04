A contagem regressiva para a chegada do segundo filho ganhou destaque nas redes de Thammy Miranda, 43, e Andressa Ferreira, 36. O casal divulgou nesta terça-feira (3) um ensaio fotográfico em família, no qual Andressa aparece grávida de Vicente ao lado de Thammy e do primogênito, Bento, de cinco anos.\nMais do que celebrar a nova fase, o casal aproveitou a postagem para deixar um recado sobre os ataques que costumam receber. "Sabe por que muitas vezes eu não respondo comentários maldosos? Porque a Bíblia me ensina a não pagar o mal com o mal", diz a legenda. Em seguida, a mensagem que sintetiza a visão dos dois sobre parentalidade: "Família se faz de amor, não de DNA".\nDesde o nascimento de Bento, em 2020, o casal passou a falar com mais frequência sobre os desafios de criar um filho sob os holofotes e lidar com críticas nas redes sociais.