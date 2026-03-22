O técnico e empresário Vanderlei Luxemburgo recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas, neste domingo (22). Ele havia sido internado na última sexta-feira (20) após sentir mal-estar e ser diagnosticado com uma infecção pulmonar.\nApós a realização de novos exames, o hospital liberou Luxemburgo para que siga o tratamento em casa, conforme o boletim médico deste domingo. Ele deve continuar com a medicação prescrita e realizar diariamente sessões de fisioterapia respiratória.\nMédico morre após cirurgia no coração, em Caldas Novas\nVila Nova contrata técnico Guto Ferreira\nLuxemburgo informou, em um vídeo gravado na saída do hospital, que está se recuperando bem e seguirá o tratamento em casa.\n“A bactéria que eu contraí atinge 40% da população; infelizmente, fui infectado por ela. Quando cheguei de Brasília, estava muito mal, com calafrios. No dia seguinte, como os sintomas continuaram, fui ao hospital. Aqui, passei por um tratamento específico para combater a bactéria, que funcionou e estabilizou meu quadro. Agora, continuarei o tratamento em casa”, explicou.