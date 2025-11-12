-VÍDEO COMPARATIVO MARÍLIA (1.3335649)\nMuita coisa mudou na rua em que foi registrada, há mais de 14 anos, a imagem do Google Street View em que aparece a cantora Marília Mendonça sentada no antigo bar "Cantinho da Viola", em Goiânia. O local, que pertencia à sua mãe, Dona Ruth, foi palco dos primeiros passos de Marília Mendonça na música, antes da fama. O bar não existe mais e deu lugar a uma empresa, porém, as apresentações da cantora ainda são lembradas com carinho pelo morador Antônio Ferreira, de 67 anos (veja o vídeo com o comparativo acima).\nO bar ficava na esquina da Rua Jaguaribe com a Rua Montes Claros, no Parque Amazônia. Na Rua Canumã, que também cruza nesse trecho, o seu Antônio mora há 37 anos com a esposa. Ao POPULAR, ele contou que recorda de Marília, na época ainda adolescente, passar por sua rua quando retornava do colégio. À noite, mesmo de longe, ele disse que conseguia ouví-la cantar, sem saber que depois ela alcançaria ‘todos os cantos’ do mundo.