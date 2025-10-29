A Justiça de São Paulo condenou a Meta, empresa responsável pelo Instagram e Facebook, a remover vídeos falsos que usam a imagem e a voz do cantor Zezé Di Camargo. A decisão determina a exclusão do conteúdo, criado com Inteligência Artificial, que mostra o sertanejo apoiando a saída do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o material é uma manipulação para criar uma manifestação política falsa.\nA reportagem entrou em contato com a Meta na manhã desta quarta-feira (29) para solicitar um posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nNo processo, Zezé Di Camargo alegou que nunca autorizou o uso de sua imagem para a criação dos vídeos, nem publicou o conteúdo em seu perfil oficial. O material está no ar desde 31 de agosto de 2025.