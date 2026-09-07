-VÍDEO (1.3453473)\nO cantor Zé Felipe postou um vídeo mostrando a chegada ao aniversário de 2 anos do filho caçula, José Leonardo, ao lado da influenciadora Virginia Fonseca e das filhas Maria Flor e Maria Alice. A festa foi preparada com o tema do Homem-Aranha e doces sem açúcar. Aniversariante e as irmãs mais velhas chegaram com fantasias do super-héroi.\nNo vídeo compartilhado pelo cantor, ele e Virginia vestem roupas vermelhas e se revesam para segurar o filho José Leonardo e as filhas mais velhas. As crianças vestem roupas do Homem-Aranha, combinando com a decoração do espaço.\nAna Castela impressiona com gingado ao dançar durante show do Jiraya Uai; vídeo\nPaolla Oliveira é a rainha de bateria da Imperatriz\nLeonardo viraliza após comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer Pix; vídeo\nNa tarde desta segunda-feira (7), a influenciadora compartilhou stories mostrando a decoração para a festa e destacou o teto com uma teia iluminada e o boneco do super-herói em uma das poses mais clássicas dos quadrinhos, pendurado de cabeça para baixo.