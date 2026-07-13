Após a melhor amiga de Vini Jr, Lídia Souza, publicar fotos que confirmaram a presença de Virginia Fonseca na comemoração de aniversário do jogador, a própria Virginia postou a imagem em seu perfil, na qual balões prata aparecem pendurados com o nome do atleta.\nPara celebrar os 26 anos completados neste domingo (12), Vini Jr promoveu um passeio de barco na região de Sardenha, na Itália.\nA foto de Virginia entre os convidados reacende a possibilidade de reconciliação da influenciadora e do craque, que anunciaram o fim do relacionamento em maio deste ano, após cerca de seis meses juntos.\nDoente, Virginia conta que gastou cerca de R$ 1,5 mil com remédios nos Estados Unidos; vídeo\nVirginia entrou em depressão ao descobrir 1ª gravidez\nVirginia e Vini Jr. terminam o namoro após sete meses\nDesde o começo da Copa do Mundo, aumentaram os rumores de que eles estariam dando uma nova chance à relação.