Virginia Fonseca acaba de assumir um novo posto: o de WAG mais rica do mundo, título dado às esposas e namoradas de atletas. A influencer e empresária, que mantém relacionamento com Vinicius Junior, estrela do Real Madrid, foi apontada pelo site Glam Set & Match como a líder de um ranking global que reúne figuras conhecidas do entretenimento, da moda e do esporte.\nCom patrimônio estimado em US$ 78 milhões (cerca de R$ 415 milhões), Virginia ultrapassa nomes já consolidados, como Victoria Beckham, que aparece em segundo lugar, além de Anna Lewandowska e Antonela Roccuzzo, respectivamente casadas com Robert Lewandowski e Lionel Messi.\nA presença da brasileira no topo consolida o alcance de sua marca pessoal e a dimensão comercial que ela construiu nos últimos anos.\nA influencer é hoje um dos maiores fenômenos de audiência do país: segundo levantamento da Comscore, divulgado em março, Virginia acumula mais de 815 milhões de interações, sendo a figura de maior influência digital no Brasil. A visibilidade sustenta uma rede de negócios que inclui produtos de mídia, conteúdos patrocinados e sua linha de cosméticos, que virou uma das principais fontes de receita.