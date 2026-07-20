A influenciadora Virginia Fonseca realizou, nesta segunda-feira (20), o coquetel de lançamento da sua academia We Gym, em Goiânia. O empreendimento, construído às margens da BR-153, contou com a presença do jogador Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que participou da cerimônia de abertura.\nA academia aposta em uma estrutura de alto padrão, com mais de 400 aparelhos de musculação, cerca de 100 equipamentos de cardio e uma sala de spin, além de serviços exclusivos e propostas voltadas ao público feminino.\nEm suas redes sociais, Virginia compartilhou a fachada da academia com a legenda: "Toda honra e glória a Deus, 2026 É NOSSO".\nO espaço, que já havia sido apresentado pela influenciadora nas redes sociais, conta com mais de 600 equipamentos distribuídos em cerca de 1,6 mil metros quadrados. Entre os diferenciais estão áreas para musculação, cardio, spinning, dança e crossfit, além de sala de massagem, espaço de recuperação, estacionamento para 250 veículos e uma área exclusiva para treino de glúteos.