Wanessa Camargo, 43, está conhecendo melhor o ator Bruno Bevan, 37. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora à reportagem.\nSegundo o Metrópoles, Wanessa e Bruno foram vistos trocando carinhos durante a Sapucaí. A assessoria da artista confirmou que eles estão "se conhecendo".\nNatural de Niterói (TJ), Bruno Bevan atuou em novelas da Globo. Ele participou de "O Outro Lado do Paraíso" (2014), "A Dona do Pedaço" (2017) e "Além da Ilusão" (2022).\nNas redes sociais, ele compartilha registros de viagens e da prática de esportes, como surfe e musculação. Bruno também é modelo, além de ser formado em publicidade.