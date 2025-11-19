A empresa WePink, da influenciadora Virgínia Fonseca deverá pagar R$ 5 milhões de indenização por dano moral coletivo. De acordo com o Ministério Público (MP-GO), a dívida foi dividida em 20 parcelas. Foram registradas mais de 120 mil reclamações contra a empresa nos últimos dois anos por práticas má conduta comercial.\nDe acordo com as investigações, a WePink teve práticas comerciais abusivas, como atrasos prolongados na entrega de produtos, ausência de reembolsos e descumprimento de ofertas, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.\nO acordo assinado pela empresa prevê o pagamento da indenização em 20 parcelas de R$ 250 mil, ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEDC).\nSegundo o MP, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a empresa Savi Cosméticos Ltda. (WePink) foi assinado na sexta-feira (14). A empresa e os sócios Virgínia Fonseca, Thiago Stabile e Chaopeng Tan foram representados por suas defesas.