Xuxa Meneghel, de 62 anos, foi internada em um hospital particular em São Paulo, passou por um pequeno procedimento cirúrgico e já teve alta hospitalar. Apresentadora passou por uma cirurgia minimamente invasiva na coluna lombar no dia 8 de dezembro.
O procedimento transcorreu sem complicações, e a paciente apresentou excelente evolução do quadro clínico", informou o hospital Vila Nova Star, em nota enviada à reportagem.
Xuxa recebeu alta hospitalar hoje após equipe médica considerar a evolução da recuperação "positiva". "Ao longo das 48 horas seguintes, Xuxa foi acompanhada pelas equipes médica e de fisioterapia, mantendo boa mobilidade e com a dor sob controle", completou a equipe do hospital.