Xuxa Meneghel decidiu transformar as críticas ao figurino de seu novo show em publicidade para continuar falando sobre a turnê.\nDepois de ser alvo de comentários nas redes sociais por usar um look que deixava parte da virilha à mostra, a apresentadora respondeu à repercussão com bom humor e aproveitou para provocar quem não aprovou a produção.\nEstou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. NADA é melhor ou maior que amor de verdade", escreveu Xuxa na segunda-feira (27), dois dias depois da estreia de "O Último Voo da Nave", realizada no Nubank Parque, em São Paulo.\nNa sequência, ela ironizou aqueles que criticaram sua escolha de roupa e sugeriu que a repercussão negativa poderia ajudar a levar o espetáculo a mais lugares.\nE quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... Da nave", completou.