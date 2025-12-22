-VÍDEO DAQUI (1.3353036)\nO tradicional X-tudo goiano foi apresentado pelo cantor Zé Felipe para Ana Castela. Na postagem feita pelo influencer Odorico Reis, ele mostra os dois comendo sanduíche acompanhado de creme em um condomínio (veja vídeo acima). Ainda em Goiás, a cantora deixou seu primeiro chapéu na sala dos milagres do Santuário de Aparecida nesta segunda-feira (22).\nNa publicação feita neste domingo, o influencer escreveu:“A cultura dos pit-dogs, que inclui a tradição do sanduíche X-tudo, é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial de Goiânia e Goiás”.\n“Não conheço”, respondeu a cantora que é natural do Mato Grosso do Sul. No vídeo, ela prova o sanduíche ao lado do cantor e do influencer. Na brincadeira, Zé Felipe completou: “Comeu e em meia hora, banheiro”.\nAna Castela leva filhos de Zé Felipe para passear em feira de Goiânia