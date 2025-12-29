Ana Castela e Zé Felipe anunciaram que não são mais um casal. O namoro, que começou o outubro, foi finalizado após dois meses em um comunicado conjunto no Instagram nesta segunda-feira (29). Ambos rechaçaram uma briga.\n"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela e enxergar outro. Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela", escreveu Zé Felipe no publicação nos stories.\n"Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana", continua o texto.