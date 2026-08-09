-VÍDEO DAQUI: Zé Felipe leva Leonardo para conhecer novo avião avaliado em R$ 35 milhões: 'Aprovou' (1.3442760)\nZé Felipe levou o pai Leonardo para conhecer seu novo avião avaliado em R$ 35 milhões e comemorou a aprovação do pai (veja o vídeo acima). Em julho, o cantor anunciou a compra da aeronave com um texto nas redes sociais, falando sobre uma nova fase da vida. No vídeo publicado com o pai, Zé Felipe aparece ao lado de Leonardo, que entra no avião para ver o interior do jato.\nTotó aprovou o aerohit", escreveu ele.\nO avião é um Cessna Citation Sovereign e saiu de Valência, na Espanha, na última sexta-feira (17). Passando por Cabo Verde, a nova aquisição de Zé Felipe chegou à noite em Goiânia. No anúncio da compra, o cantor disse que sempre trabalhou muito e agradeceu a Deus, à família e aos fãs.