O cantor sertanejo Zé Felipe surpreendeu o público ao modificar a letra de uma de suas músicas durante uma apresentação ontem em Portugal.
O cantor mudou um verso escrito para sua ex-mulher, Virginia, para que combinasse com sua atual namorada, Ana Castela. A alteração aconteceu em "Onde Anda", parceria com a dupla Calema.
No trecho em que antes dizia "o seu cabelo loiro me faz bem", o sertanejo passou a cantar "o seu cabelo preto me faz bem". Essa é uma referência direta à nova amada, Ana Castela. A alteração foi registrada em um vídeo publicado no Instagram.
Zé Felipe e Ana Castela assumiram o romance publicamente em outubro. O relacionamento começou cerca de cinco meses após o fim do casamento do cantor com Virginia, união que durou quase cinco anos. Juntos, eles são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.