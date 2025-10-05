-DAQUI_PRESENTE_ZEFELIPE_5_10_2025 (1.3320531)\nO cantor Zé Felipe presenteou uma funcionária com um vestido de noiva e acessório para o casamento dela (veja o vídeo acima). Nas redes sociais, a funcionária postou um vídeo de quando recebeu a notícia em seu chá de casamento. Além do cantor, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e esposa de Leonardo, também presenteou a noiva com um aplique para o cabelo.\nOs vídeos da funcionária recebendo os presentes foram postados nas redes sociais, neste sábado (4). Nas imagens, em que ela descobre que ganhará um vestido do patrão, parece estar lendo uma carta enquanto todos aplaudem.\nJá no vídeo com Poliana, ela mesmo anuncia que dará o aplique para Carina e todos na festa gritam em comemoração.\nPoliana Rocha diz que estão deturpando história sobre 'adoção' de jovem; vídeo