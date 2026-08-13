Casal acolhe animais abandonados e vítimas de violência há 13 anos na fazenda em Araguapaz (Reprodução/Instagram Graciele Lacerda)\nO cantor Zezé Di Camargo e a esposa, jornalista e influencer fitness Graciele Lacerda, há alguns anos, transformaram a fazenda “É o Amor”, em Araguapaz, na região Noroeste do estado, em um espaço voltado ao acolhimento e cuidado, principalmente de cães que viviam nas ruas ou sofreram algum tipo de violência.\nA fazenda do cantor já chegou a ser usada para a criação de gado destinado ao abate, porém Zezé desistiu da prática. Em entrevista ao Globo Rural, o sertanejo afirmou que agora só usa o local para investir no cultivo de soja e no melhoramento genético da raça Nelore, voltado exclusivamente para a reprodução.\nEm entrevista ao g1 Goiás, Graciele Lacerda contou que o casal recolhe cachorros de rua há 13 anos. “A primeira foi a Meg, que o Zezé resgatou em Capelinha (MG), em 2013. A gente pega cachorros de rua, doentes... já pegamos cachorro com barriga aberta, de tudo quanto é jeito. Nós cuidamos, tratamos e eles ficam lá”, disse.