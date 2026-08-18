-VÍDEO (1.3446075)\nO cantor Zezé Di Camargo se presenteou com um jatinho avaliado em mais de R$ 10 milhões, em comemoração ao aniversário de 64 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais de Graciele Lacerda, esposa do cantor, mostra o sertanejo chegando na aeronave e, em seguida, a admirando: "Namorando o avião novo que acabou de comprar" (veja o vídeo acima).\nO cantor celebrou mais um ano de vida na segunda-feira (17). Em meio às comemorações e homenagens, o vídeo publicado pela esposa do cantor mostra a aeronave pousando. "O aniversariante chegou", escreveu Graciele Lacerda.\nO jato é um Cessna 525 CitationJet CJ2+. De acordo com estimativas de plataformas de compra e venda, a aeronave custa entre R$ 10 milhões e R$ 35 milhões. O valor varia de acordo com horas de voo, revisões e até equipamentos instalados.