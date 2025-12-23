Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, revelou que pretende vender os bens que recebeu no divórcio com o cantor, assinado em 2014. Na partilha, ficou acordado que ela receberia alguns imóveis e R$ 3,6 milhões por sua parte na fazenda "É o Amor", em Araguapaz, no noroeste de Goiás. Em entrevista ao jornal Extra, Zilu detalhou que ficou com uma casa em Barueri (SP), avaliada em R$ 1,6 milhão, e sete apartamentos em Goiânia que somam cerca de R$ 1,9 milhão. Parte dos imóveis está alugada, o que lhe garante uma renda mensal.\nTenho a minha casa alugada no Brasil, que é uma renda, mas eu quero vender. Se depender de mim, eu não volto mais para o Brasil. Hoje eu tenho uma renda de aplicação. Estou vendendo todas as minhas coisas que eu tenho no Brasil, porque eu não quero ter mais nada de lá, a não ser meus filhos, minha família", disse Zilu, em entrevista ao Canal Perguntas, de Orlando, nos EUA, na última quarta-feira, 17.