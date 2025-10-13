Atriz, apresentadora, influenciadora digital e figura conhecida no carnaval, Adriana Bombom se prepara para mais um ano de folia. “Meu preparo físico começa pelo menos seis meses antes do carnaval. Intensifico a rotina de musculação e os exercícios aeróbicos”, revela.\nAos 51 anos, ela vai desfilar pela Grande Rio no carnaval carioca do próximo ano. “A base é musculação, exercícios aeróbicos e uma alimentação equilibrada com proteínas, legumes e frutas. Também conto com médicos, nutricionistas, dermatologistas e especialistas em estética. É um cuidado completo com a saúde e o corpo”, destaca a mãe da cantora e compositora Olívia Nobre, de 23 anos, e da influencer Thalita Nobre, de 22 anos.\nPara fazer bonito na avenida, Bombom conta com o auxílio de diversos profissionais, e mesmo com anos de experiência não abre mão das orientações de um instrutor de dança.