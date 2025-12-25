-FOTOS (1.3354202)\nLonge das novelas das telinhas quando viveu Luma, em "Mania de Você", Agatha Moreira foi escalada para "Quem Ama, Cuida", novela das 21 horas da TV Globo/TV Anhanguera, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto substituta de "Três Graças", a partir de maio.\nNa produção, Agatha recorrerá a aplicativos de relacionamentos para ter experiências picantes com homens diferenciados.\nFernanda Lacerda deixa dieta de lado para o Natal\nVirginia Fonseca antecipa o Natal e curte balada em Goiânia com Vini Jr.\nJuju Salimeni garante que deixa dieta de lado durante a ceia de Natal\nO elenco da trama inclui ainda nomes como Mariana Ximenes, Letícia Colin, Chay Suede, Tony Ramos, Isabel Teixeira, Eduardo Sterblitch, Tatá Werneck, Isabela Garcia, Flávia Alessandra, Tony Tornado, Rainer Cadete, Antônio Fagundes, Jeniffer Nascimento e outros.