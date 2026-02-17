Bruna Griphao descobriu que virar musa de escola de samba não é só aprender a sambar. Nesta terça-feira (17), a atriz fez sua estreia no carnaval carioca como musa da Acadêmicos do Salgueiro, após um ano se dedicando a aprender a dançar, reorganizando a agenda profissional e se integrando à rotina da escola de samba e da comunidade, na Tijuca.\n“É um malabarismo. Não quis deixar de lado meu trabalho e minha vida pessoal, mas tive de abrir mão do meu sono”, diz. Ela conta que a tentativa de equilibrar tudo significa fazer alguns sacrifícios, como ficar semanas sem folga e dias que começam cedo e terminam tarde.\nA ansiedade também passou a fazer parte do dia a dia. “Eu acho que ainda não caiu a ficha”, conta. Apesar de já ter pisado na Marquês de Sapucaí nos ensaios técnicos e de ter se emocionado na avenida, a loira afirma que ainda não conseguiu dimensionar o que representa ocupar o posto.