Uma das protagonistas de 'Três Graças', Joélly traz muita potência à estreia de Alana Cabral em uma novela das 21 horas da Globo. Aos 18 anos, a atriz vive uma adolescente de 15 que engravida de Raul (Paulo Mendes), filho da vilã Arminda (Grazi Massafera), em uma história de amor marcada por falta de referências paternas, conflitos familiares e esperança. “A história dela vai mexer com o público, como está mexendo comigo”, avisa Alana.\nA jovem afirma que nem em seus melhores sonhos imaginou ter uma oportunidade como esta. “A Joélly é muito romântica, muito determinada. Ela está me ensinando muitas coisas, principalmente a ter esperança.”\nCom passagens por filmes e outras novelas desde os 7 anos de idade, a atriz revela que não esperava protagonizar uma novela das nove da Globo tão cedo. “Eu achei que isso aconteceria mais pra frente. Estou aprendendo muito. Não diria que estou preparada. Estou me preparando durante o processo”, assume.