Alice Braga, de 43 anos, estrela o curta-metragem "Vitória Régia", realizado em parceria com organizações do movimento indígena.\nNo filme distópico de ação, disponível no YouTube, a derrota nas urnas de um candidato à Presidência da República leva a ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. O presidente eleito, o vice e um ministro do Supremo Tribunal Federal são assassinados. Emerge então um regime autoritário apoiado pelos Estados Unidos, que recebem, como contrapartida, o controle da Amazônia.\nA narrativa acompanha uma jornalista investigativa interpretada por Braga. A repórter entra em contato com uma rede de resistência formada por povos indígenas e comunidades quilombolas. Entre os personagens centrais está a liderança indígena, interpretada pela atriz maranhense Ywyzar Tentehar.\n“A gente precisa que Vitória Régia continue sendo uma obra de ficção”, diz Alice.