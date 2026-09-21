Alice Carvalho abriu o jogo sobre a rotina intensa que vem encarando por conta das gravações do filme sobre a vida da jogadora de futebol Marta. A atriz vive a protagonista do longa "Marta", que tem estreia marcada para o próximo ano, antes da Copa do Mundo de Futebol Feminino.\nA artista potiguar, de 30 anos, revelou que está fazendo uma preparação digna de uma atleta de alto rendimento, com treinos, alimentação e descanso. Ela está fazendo musculação e jogando futebol todos os dias.\n“É um preparo muito específico, nem tenho mais vida pessoal, é vida profissional e dedicação 24 horas a essa história dessa mulher. É um recorte da vida dela que muita gente não tem conhecimento. Tem sido uma experiência muito única trocar com ela diariamente. Estou jogando bola todos os dias, fazendo musculação todos os dias. Estou respirando futebol feminino”, contou.