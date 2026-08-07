Escalada para interpretar Marta nas telonas, Alice Carvalho admite que descobriu rapidamente o tamanho do desafio. A atriz contou que foram meses de preparação e percebeu que a habilidade com a bola estava longe do necessário para dar vida à maior jogadora da história do futebol.\n“Eu achava que jogava bola direitinho, mas, quando você vai fazer a melhor do mundo, vê que não joga nada”, brincou. Segundo ela, o trabalho envolveu uma equipe multidisciplinar para que a construção da personagem estivesse à altura da trajetória da camisa 10 da seleção brasileira.\nAlice também elogiou os diretores Andrew Sherwood e Herbert James, responsáveis pelo longa, e disse estar animada com o resultado. “Nosso esforço precisa estar à altura da grandeza da Marta”, afirmou.\nQuestionada sobre a boa fase do cinema nacional, Alice atribuiu o crescimento recente da produção audiovisual ao fortalecimento das políticas públicas para a cultura. Na avaliação dela, a retomada da valorização do Ministério da Cultura contribuiu para impulsionar o setor.