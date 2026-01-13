Confinada no BBB 26, Aline Campos, nacionalmente conhecida pelo sobrenome Riscado, esclareceu sobre a troca do nome artístico em 2021, após cerca de 11 anos. Em conversa com os brothers e as sisters do reality, ela contou que a decisão de retirá-lo não teve relação direta com o divórcio do empresário Rodrigo Riscado, em 2015, mas sim com um processo de autoconhecimento e a necessidade de romper com certos estereótipos.\nSegundo a modelo, o sobrenome antigo a mantinha presa a uma imagem de “símbolo sexual” que já não refletia sua essência atual. “Durante o meu processo de autoconhecimento, me desfazendo de algumas coisas, senti que esse nome não estava mais fazendo sentido”, disse. “Sentia que estava atraindo os mesmos trabalhos, as mesmas pessoas, as mesmas conexões, e aí percebi que o nome interferia nisso. Todo mundo me chamou de maluca, minha mãe também”, admitiu a participante do grupo Camarote.